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06:38, 8 мая 2023Интернет и СМИ

Русских хакеров уличили в торговле секретными документами США

FT: русские хакеры торгуют секретными документами США в Telegram

Фото: Navesh Chitrakar / Reuters

В Telegram имеется множество групп, в которых массово торгуют секретными документами США. На это обратила внимание Financial Times.

По утверждению издания, в некоторых группах, якобы связанных с русскими хакерами, имеются объявления о продаже информации из американских финансовых, промышленных и военных организаций. При этом речь идет о десятках тысяч документов, раскрытие многих из которых могут повлиять на обороноспособность США.

В частности, газете удалось раздобыть список людей, которым запрещено пользоваться самолетами при поездках внутри США и при международных перелетах. В другом чате журналисту предложили технологию и данные испытаний по производству бронестали.

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Марина Совина
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