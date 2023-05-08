Московские парковки станут бесплатными 8 и 9 мая

РИА Новости: парковки на всех улицах Москвы будут бесплатными 8 и 9 мая

Москвичи смогут бесплатно парковаться на всех улицах города 8 и 9 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию департамента транспорта столицы.

Уточняется, что плата также не будет взиматься за парковку на улицах с тарифами 380 и 450 рублей в час, однако парковки со шлагбаумом будут работать по своему обычному режиму.

Ранее россиянам напомнили, что их ждут длинные выходные в честь Дня Победы. Уточняется, что они продлятся с 6 по 9 мая включительно. После этого наступит еще одна короткая рабочая неделя, на этот раз продолжительностью в три дня — с 10 по 12 мая.