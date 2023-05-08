Футболист сборной России оценил отказ команды от участия в международном турнире

Футболист сборной России Джикия поддержал отказ команды от участия в международном турнире

Футболист «Спартака» и сборной России Георгий Джикия оценил решение национальной команды отказаться от участия в турнире Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA). Об этом сообщает ТАСС.

«Я полностью поддерживаю решение, которое наше руководство приняло по поводу участия в чемпионате CAFА. Наверное, это связано с тем, что больше европейскую часть будем поддерживать», — заявил Джикия. Он добавил, что с нетерпением ждет новых международных матчей.

Об отказе от участия в международном турнире CAFA стало известно 18 апреля. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что решение было принято из-за излишней нагрузки на игроков.

Чемпионат CAFA с участием мужских национальных сборных пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Киргизии. Ожидается, что на турнире сыграют все шесть членов ассоциации: Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.