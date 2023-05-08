В сети поспорили из-за детали на приглашении Зеленской на коронацию Карла III

В Twitter поспорили из-за якобы опечатки на приглашении Зеленской на коронацию Карла III

Фотография приглашения жены президента Украины Елены Зеленской на коронацию короля Карла III вызвала споры из-за детали на нем. В комментариях к посту Зеленской в Twitter ряд пользователей соцсети заявил, что слово «Украина» на послании написано с опечаткой.

Комментаторы сочли, что в слове «Украина» (Ukraine) отсутствует буква «р» (английская r), из-за чего название страны выглядит как «Укаина» (Ukaine). Они указали, что возможная ошибка присутствует как на конверте, так и на самом приглашении. «Разве "Украина" в украинском языке — это "Укаина"?», «Черт возьми, они неправильно написали "Украина" на приглашении... Они пропустили букву "р". Два раза. У меня нет слов», — возмутились пользователи.

Вместе с тем ряд других комментаторов заверил, что на конверте и приглашении нет опечатки. По их словам, причина в том, что текст нанесен староанглийским прописным шрифтом, в котором буквы «к» и «р» могут сливаться и выглядеть как одна. «Нет, так выглядит старый английский рукописный шрифт! Буквы k и r соединены! А наверху две петельки, указывающие, что это две буквы», — говорится в одном из комментариев.

Зеленская опубликовала фотографию приглашения на коронацию Карла III 7 мая. Супруга украинского лидера высказалась о нем как о приглашении, которое она будет помнить всегда. Она также заявила, что гости церемонии выразили поддержку Украине.

Карла III официально короновали в Вестминстерском аббатстве в Лондоне 6 мая. На церемонии присутствовали 2,2 тысячи человек. На нее были приглашены более 100 лидеров государств мира, члены британской и европейских королевских семьей, политики, а также артисты.