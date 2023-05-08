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06:35, 8 мая 2023Культура

Григорий Лепс назвал себя плохим отцом

Григорий Лепс заявил, что был плохим отцом из-за постоянных разъездов
Григорий Лепс

Григорий Лепс. Фото: Grigory Dukor / Reuters

Российский певец Григорий Лепс признался, что считает себя плохим отцом, поскольку он редко проводил время с семьей из-за постоянных гастролей. Об этом он рассказал в передаче юмориста Павла Воли «Шоу Воли» на ТНТ, выпуск которой доступен на Rutube.

Исполнитель отметил, что занятие музыкой отнимало у него много времени, в связи с чем ему не удавалось часто находиться рядом с детьми. «Я был плохим отцом и, наверное, буду не очень хорошим дедом. Я уезжал в сентябре, возвращался в декабре», — поделился Лепс.

В сентябре прошлого года музыкант впервые стал дедушкой. Его старшая дочь Инга родила сына. «Слава Богу! Я впервые стал дедом!» — отреагировал на рождение внука Лепс.

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Марина Совина
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