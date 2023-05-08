Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:35, 8 мая 2023Бывший СССР

Дипломат рассказал об участившихся отказах россиянам во въезде в Молдавию

Глава представительства ПМР Манаков: россиянам все чаще отказывают во въезде в Молдавию

Фото: Geraint Nicholas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава представительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в России Леонид Манаков рассказал об участившихся отказах россиянам во въезде в Молдавию в беседе с РИА Новости.

По словам Манакова, в последние несколько лет в Молдавию не пустили десятки политических и общественных деятелей, членов академического сообщества, журналистов и экспертов. Кроме того, становится массовой практика немотивированных депортаций граждан России в аэропорту Кишенева.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава разведки Украины Буданов пообещал убивать русских по всему миру. В Москве его сочли «пошедшим вразнос террористом»
В Малайзии заявили о приближении мировой войны из-за антироссийских действий США
Число россиян с ожирением заметно выросло
Экс-глава МИД Австрии назвала Байдена «подростком с кучей морщин»
Россиянка с дочерью погибли из-за забытой на плите еды
Дипломат рассказал об участившихся отказах россиянам во въезде в Молдавию
Раскрыт смысл названия «дома с подбитым глазом» в Москве
Пророссийские активисты назвали места расположения бойцов ВСУ в Николаеве
Американский журналист назвал виновного в увольнении Карлсона с Fox News
Российские военные в зоне проведения СВО будут использовать новую технику
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.