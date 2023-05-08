Дипломат рассказал об участившихся отказах россиянам во въезде в Молдавию

Глава представительства ПМР Манаков: россиянам все чаще отказывают во въезде в Молдавию

Глава представительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) в России Леонид Манаков рассказал об участившихся отказах россиянам во въезде в Молдавию в беседе с РИА Новости.

По словам Манакова, в последние несколько лет в Молдавию не пустили десятки политических и общественных деятелей, членов академического сообщества, журналистов и экспертов. Кроме того, становится массовой практика немотивированных депортаций граждан России в аэропорту Кишенева.