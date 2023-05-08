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10:33, 8 мая 2023Россия

В российской колонии произошел пожар

В исправительной колонии в свердловском Ивделе загорелась кровля клуба
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Свердловской области в одной из колоний произошел пожар. Об этом со ссылкой на представителей экстренных служб сообщает «Интерфакс».

«Огнем охвачена кровля клуба исправительной колонии в городе Ивдель», — уточнил собеседник агентства, заверив, что всех заключенных вывели из помещения.

Информации о пострадавших к настоящему моменту не поступало.

Ранее сообщалось, что в поселке Сосьва Свердловской области пожар полностью уничтожил лечебно-исправительное учреждение № 23 (ЛИУ), где отбывали наказание осужденные с туберкулезом и ВИЧ, а также жилые дома его сотрудников.

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Варвара Кошечкина
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