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09:08, 8 мая 2023Из жизни

Самая известная проститутка Австралии раскрыла секрет сексуальности

Самая известная проститутка Австралии назвала секретом своего успеха уверенность

Фото: Reuters

41-летняя австралийская проститутка на пенсии Аманда Гофф, также известная под псевдонимом Саманта X, раскрыла секрет, благодаря которому она преуспела в профессии. Совет она разместила в колонке для Daily Mail.

Она указала, что основную роль играет уверенность в себе. «Вам не нужны большие искусственные груди или лабиопластика, чтобы быть сексуальной. Не выключайте свет, открывайте шторы, не прячьтесь в темноте, надеясь, что он не увидит ваши растяжки. Мужчины больше обеспокоены тем, как они сами выглядят голыми», — отметила секс-работница. Также она сформулировала постулат «Ничто так не заводит мужчину, как женщина, знающая свое тело».

При этом Гофф отметила, что большинству клиентов важен не только секс. Она призналась, что ее работа всегда была больше связана с общением и эмоциональной близостью, чем с физической.

Daily Star объясняет, что Аманда Гофф стала самой известной проституткой Австралии после того, как раскрыла свою настоящую личность и начала делиться своими историями в СМИ.

Ранее порноактриса Ванна Бардо (Vanna Bardot) раскрыла некоторые секреты индустрии фильмов для взрослых. Она сообщила, что, как и многие в индустрии, встречается с коллегой. По ее словам, в таких отношениях нет ни осуждения, ни ревности.

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Марина Совина
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