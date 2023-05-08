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03:20, 8 мая 2023Мир

Конфликт на Украине осчастливил жителей шведского города

Yle: конфликт на Украине обеспечил рабочими местами жителей шведского города Эрншельдсвик

Фото: Pixabay

Финский обозреватель Yle Пирьо Аувинен рассказал о поездке в шведский город Эрншельдсвик с населением 55 тысяч человек, жителей которого осчастливил конфликт на Украине. Он пояснил, что у них появились рабочие места на заводе производителя оборонной техники BAE Systems Hägglunds.

По его словам, местные жители признаются в недовольстве ситуацией на Украине, но рады тому, что из-за этого у них появилось большое количество рабочих мест.

Журналист уточнил, что на предприятии производят боевые машины пехоты (БМП) CV90, а также гусеничные бронированные вездеходы BvS10. Он отметил, что в связи с высоким спросом на продукцию Hägglunds удалось трудоустроить многих местных жителей, благодаря чему уровень безработицы в городе снизился до шести процентов.

Глава завода Томми Густафссон-Раск, в свою очередь, подчеркнул, что «растущая угроза со стороны России» оказала влияние на работу предприятия еще в 2014 году, добавив, что связанные с началом военных действий в 2022 году заказы стали поступать лишь недавно.

Ранее стало известно, что киевские власти боятся, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оправдают возложенных на них западными странами надежд своим контрнаступлением, в связи с чем стараются снизить их ожидания.

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Марина Совина
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