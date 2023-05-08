Истребитель ВВС Индии упал на жилой дом

Самолет МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета в Раджастане

Самолет МиГ-21 ВВС Индии разбился во время тренировочного полета, в результате катастрофы погибли по меньшей мере три человека. Как уточняет в Twitter со ссылкой на представителей местных властей телеканал NDTV, истребитель упал на деревенский дом близ города Суратгарх в штате Раджастхан.

«Пилот благополучно катапультировался, получив легкие травмы. Начата проверка для выяснения причин аварии», — отметили в пресс-службе, комментируя произошедшее.

Ранее сообщалось, что российский истребитель Су-35 напугал польский самолет над Черным морем во время патрулирования им воздушного пространства.