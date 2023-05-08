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07:24, 8 мая 2023Бывший СССР

Украинские военкоматы оборудовали комнатами для «переубеждения» уклонистов

Некоторые военкоматы на Украине оборудовали камерами для «переубеждения» уклонистов

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Некоторые украинские военкоматы, которые располагались на подконтрольных Киеву территориях Донбасса, были оборудованы специальными комнатами в подвале, которые использовались для того, чтобы переубеждать уклонистов из числа местных жителей пойти на службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости.

Российская военнослужащая показала одно из таких подвальных помещений военкомата, который располагается в освобожденном Северодонецке. По ее словам, в камере запирали призывников, которые не желали участвовать в военных сборах или служить. «Это место было, скажем, для мягкого внушения того, что нужно подписать контракт или пойти на службу в ВСУ», — заявила она.

Жители города рассказали, что некоторых людей, а иногда целые компании, забирали в военкомат, где они находились по несколько дней, для проведения бесед.

Ранее стало известно, что на Украине захотели мобилизовать работников атомных электростанций (АЭС). Соответствующее письмо на имя главы НАЕК «Энергоатом» Петра Котина направила депутат Верховной рады Ирина Венедиктова. В частности, она попросила предоставить списки специалистов, которых можно привлечь в ВСУ.

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Марина Совина
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