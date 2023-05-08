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04:22, 8 мая 2023Бывший СССР

Подпольщики назвали места расположения бойцов ВСУ в Николаеве

Подполье Николаев назвало адреса расположения подразделений украинских военных

Фото: Globallookpress.com

Подпольщики из Николаева обозначили адреса, по которым располагаются подразделения украинских силовиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из активистов.

По данным собеседника агентства, в первоочередной список целей для нанесения ударов со стороны Вооруженных сил России (ВС РФ) входят улица Декабристов, 41 — Главное управление нацполиции в Николаевской области; улица Декабристов, 5 — Центральный райотдел полиции; улица Белая, 48 — городское управление нацполиции в Николаевской области; улица 2-я Экипажная, 59 — КОРД; улица Новозаводская, 13 — управление патрульной полиции; улица Янтарная, 62 — Заводской райотдел; улица Китобоев, 10А — Октябрьский райотдел; улица Очаковская, 164 — Николаевский горотдел.

Подпольщик призвал мирных граждан избегать появления вблизи указанных адресов. «Прошу всех николаевцев в ближайшее время там не находиться», — отметил он.

Ранее стало известно, что в Херсонской области для Вооруженных сил Украины подготовили ловушку, об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо. По его словам, личный состав украинской армии бросят на убой, если Киев решится на наступление.

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Екатерина Подвигина
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