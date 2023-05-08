В Турции объяснили сложность урегулирования конфликта на Украине

Представитель Эрдогана Калын: Запад не хочет добиться урегулирования конфликта на Украине

Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын в эфире телеканала Habertürk объяснил главную сложность в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, западные страны хотят продолжения военных действий.

«Сейчас международная конъюнктура больше на стороне войны, а не мира. Ведущие силы [Запада] являются сторонниками ее продолжения», — заявил он.

Калын подчеркнул, что у Анкары есть предложение по данному вопросу, которым она занимается в настоящее время. Он назвал данное противостояние «холодной войной 2.0», уточнив, что сторонами конфликта являются не Москва и Киев, а Россия и Запад, который не желает мирного урегулирования.

Ранее председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что поддержка Западом нацизма на Украине привела к созданию Киевом радикальных террористических движений.