Российский снайпер рассказал о ликвидации украинского корректировщика

Снайпер Альфа рассказал о ликвидации следившего за ВС РФ украинского корректировщика

Российский снайпер с позывным «Альфа» рассказал о ликвидации украинского корректировщика, который следил за передвижением российских войск в Марьинке Донецкой народной республики (ДНР). Его слова передает РИА Новости.

Военный рассказал, что они с напарником обнаружили цель, увидели тепловую сигнатуру в проеме двери, посчитали расстояние, и после этого сделали два выстрела с поправкой. «Наблюдатель находится на позиции, прячется и пытается вычислить наше передвижение и наводить украинскую артиллерию», — пояснил он. Снайпер добавил, что это «нужно сразу пресекать».

Альфа отметил, что в настоящее время противник передвигается «близко к земле», а российские военные «всячески мешают и поражают цели». «Делаем все, что от нас зависит, пытаемся быстрее приблизить победу», — заключил он.