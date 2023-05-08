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16:52, 8 мая 2023Культура

Умер актер театра и кино Сергей Дрейден

Актер театра и кино Сергей Дрейден скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 81 года

Фото: Кокорев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умер советский и российский актер театра и кино Сергей Дрейден. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Большого драматического театра (БДТ) им. Г. А. Товстоногова.

«Сергей Симонович скончался сегодня», — сообщили представители пресс-службы.

Дрейден был обладателем двух национальных театральных премий «Золотая маска», трех театральных премий Санкт-Петербурга «Золотой софит» и премии Российской академии кинематографических искусств «Ника». В 2021 году он был удостоен премии номинационного совета «За многолетнее служение профессии и вклад в театральное искусство Санкт-Петербурга».

Ранее в Волгограде скончался советский, грузинский и российский актер, режиссер и доцент Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК) Евгений Басилашвили.

До этого сообщалось о кончине российского актера, известного по сериалу «Реальные пацаны», Василия Масалитина.

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Екатерина Ештокина
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