Путин провел беседу c президентом Узбекистана в Кремле

Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана Мирзиеевым

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о встрече президента России Владимира Путина с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим в Москву. Сообщение приводит РИА Новости.

Отмечается, что глава российского государства провел беседу с президентом Узбекистана в Кремле.

Накануне стало известно, что Мирзиеев отправился в Москву с рабочим визитом по приглашению Путина. Лидер Узбекистана примет участие в торжествах, приуроченных к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Песков рассказал, что приехавшие в Москву иностранные лидеры будут 9 мая вместе с президентом Путиным на трибуне на Красной площади, также запланирован неформальный завтрак. «В 10 утра начнется непосредственно парад. Президент выступит, главы государств будут вместе с ним на трибуне», — сообщил он.