Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:58, 8 мая 2023Бывший СССР

Путин провел беседу c президентом Узбекистана в Кремле

Путин провел беседу с прибывшим в Москву президентом Узбекистана Мирзиеевым

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о встрече президента России Владимира Путина с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, прибывшим в Москву. Сообщение приводит РИА Новости.

Отмечается, что глава российского государства провел беседу с президентом Узбекистана в Кремле.

Накануне стало известно, что Мирзиеев отправился в Москву с рабочим визитом по приглашению Путина. Лидер Узбекистана примет участие в торжествах, приуроченных к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Песков рассказал, что приехавшие в Москву иностранные лидеры будут 9 мая вместе с президентом Путиным на трибуне на Красной площади, также запланирован неформальный завтрак. «В 10 утра начнется непосредственно парад. Президент выступит, главы государств будут вместе с ним на трибуне», — сообщил он.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин сообщил о получении «Вагнером» боеприпасов в Артемовске
Блогера Хасбика задержала полиция
В Германии врача задержали по подозрению в убийстве двух пациентов
Путин провел беседу c президентом Узбекистана в Кремле
Женщина прошлась по оживленной проезжей части в Москве и попала на видео
В Берлине произошла массовая драка у памятника советскому танку
Автобус сбил человека на остановке в Москве
Товарооборот России со странами Ближнего Востока и Северной Африки вырос
В Кремле рассказали о графике Путина и иностранных лидеров на 9 мая
США прокомментировали заявление начальника ГУР об убийстве россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.