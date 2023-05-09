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22:11, 9 мая 2023Мир

Французский журналист погиб под Артемовском

Французское агентство AFP заявило о гибели своего журналиста Сольдена в районе Артемовска

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Французское агентство France-Presse заявило о гибели своего журналиста Армана Сольдена в районе Артемовска. Об этом агентство написало в своем официальном Twitter-аккаунте.

Сославшись на своих сотрудников, AFP заявило, что Сольден погиб в результате обстрела на окраине города Часов Яр. Отмечается, что он работал видеокоординатором агентства на Украине. «Все наши мысли с его семьей и близкими», — подчеркивается в публикации.

Ранее сообщалось об уничтожении двух канадских наемников в Артемовске. Кайл Рональд Портер и Коул Зеленко погибли в конце апреля. Последнего, как утверждается, отец назвал «своим Рэмбо».

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Марина Совина
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