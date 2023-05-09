В Австрии вандалы осквернили захоронение советских солдат

Посольство России в Австрии направит протест из-за осквернения памятника советским воинам

В посольстве России в Австрии заявили, что неизвестные вандалы повредили барельеф на памятнике советским воинам, погибшим при освобождении страны во время Второй Мировой войны. Об этом говорится в заявлении на официальной странице диппредставительства во «ВКонтакте».

В сообщении подчеркивается, что посольство намерено направить ноту протеста в МИД Австрии из-за осквернения воинского захоронения в Эбенфурте.

«Особо циничным является то, что это подлое преступление было совершено вокруг Дня Победы в Великой Отечественной войне. Незамедлительно проинформируем об инциденте местные власти. Направим ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

Ранее толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь российскому послу в Польше Сергею Андрееву и другим дипломатам. Уточняется, что Андрееву помешали возложить цветы и почтить память погибших за освобождение Польши от фашизма солдат.