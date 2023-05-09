Белоруссия рассказала о действиях по противостоянию западным санкциям

Премьер Белоруссии Головченко заявил, что страна оправилась от шока из-за санкций Запада

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал, что страна предприняла необходимые действия по противостоянию западным санкциям и уже смогла оправиться от первоначального шока. По его словам, Минск настроен на дальнейшее экономическое развитие, сообщает агентство Белта.

«Все, что необходимо было, мы сделали. Все, что можно было, — логистику, расчеты, потоки — мы перестроили. Как мы и обещали, с апреля мы фактически вышли на тот уровень, который был в прошлом году, и будем прибавлять дальше от месяца к месяцу», — заявил он.

Премьер подчеркнул, что республика пережила шок, однако в настоящее время «эта страница закрыта» и введенные против Минска ограничения больше не являются основным препятствием для продолжения развития. При этом он добавил, что Белоруссии продолжают поступать различные угрозы об ужесточении санкций.

Ранее постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков рассказал, для чего США активно вводят санкции против разных стран. Он подчеркнул, что ограничения являются инструментом давления на неугодные государства. По его мнению, подобные меры — это современная форма неоколониализма.