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09:33, 9 мая 2023Мир

Акция «Бессмертный полк» прошла в десятках стран мира

РВ: шествие «Бессмертного полка» прошло в десятках стран мира

Фото: Олег Никишин / Getty Images

Шествие «Бессмертного полка» прошло в десятках стран мира, в акции приняли участие тысячи человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что в акции в Пекине приняли участие около 700 человек. В Монголии шествие поддержали около 500 человек.

На центральной площади в австрийской Вене исполнили «Катюшу» и вальс. В Австралии, несмотря на непогоду, в шествии приняли участие около 100 горожан.

На Мальте дети в рамках акции высадили деревья на Аллее Памяти. В Стамбуле акцию поддержало Генконсульство России.
Несмотря на провокации украинских активистов шествие «Бессмертного полка» состоялось в Париже, в столице Франции акцию поддержали около тысячи человек.

Ранее французский журналист Дмитрий Де Кошко отметил, что участники акции в Париже шли примерно три-четыре часа от площади Республики под песни военных лет. «Провокаторы-бандеровцы были и в метро, и вдоль нашего пути. Но французская полиция очень хорошо сработала», — поделился он.

Марина Совина
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