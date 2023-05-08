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19:49, 8 мая 2023Мир

Парижанин рассказал о провокациях во время «Бессмертного полка»

Парижанин Де Кошко сообщил, что в «Бессмертном полку» приняли участие около тысячи человек

Фото: Доминик Бутен / РИА Новости

В акции «Бессмертный полк» в Париже приняли участие около тысячи человек, сообщил местный житель, журналист Дмитрий Де Кошко. В разговоре с «Лентой.ру» он рассказал о провокациях во время шествия.

Парижанин отметил, что участники акции шли примерно три-четыре часа от площади Республики под песни военных лет.

Провокаторы-бандеровцы были и в метро, и вдоль нашего пути. Но французская полиция очень хорошо сработала. Причем довольно мягко

Дмитрий Де Кошкопарижанин

«Не только соотечественники приняли участие в акции, но и французы. Хочется отметить, что нас приветствовали из окон, и даже одна женщина вывесила русский флаг. Можно сказать, что люди поднялись духом», — поделился Де Кошко.

Ранее стало известно, что парижская полиция разогнала провокаторов с площади Республики, где стартовала акция «Бессмертный полк». Сообщается, что в начале акции к месту сбора стали подходить выкрикивающие антироссийские лозунги люди. При этом они демонстрировали украинскую символику. Сотрудники полиции вытеснили мешавших мероприятию провокаторов с площади.

Известно, что шествие «Бессмертного полка» двигалось в сторону кладбища Пер-Лашез под песни военных времен. Французские правоохранительные органы следили за порядком.

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Варвара Кошечкина
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