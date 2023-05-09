Axios: телеведущий Такер Карлсон решил объявить войну уволившему его каналу Fox News

Журналист Майк Аллен сообщил о планах бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона объявить войну уволившему его телеканалу. Об этом обозреватель написал в своем материале для издания Axios.

По информации Аллена, Карлсон решил высвободить союзников для нападения на канал, чтобы «позволить ему работать или начать работу на правого соперника».

Axios пишет, что телеведущий занимается созданием собственной «медиа-империи», но для этого ему необходимо избавиться от контракта с Fox News, истекающего в 2025 году.

О том, что Карлсон, неоднократно критиковавший во время эфира американские власти, покинул Fox News, стало известно 24 апреля. Причины такого решения не уточнялись.

Позже телеведущий выступил с обращением, заявив, что в американских СМИ действует запрет на обсуждение важных тем, в том числе гражданских свобод, демографических изменений, корпоративной мощи и природных ресурсов.