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17:31, 9 мая 2023Среда обитания

В Калифорнии сварили пиво из сточных вод

В США создали пиво из сточных вод, чтобы призвать к борьбе с экстремальной засухой

Фото: Josh Olalde / Unsplash

Калифорнийские пивовары сварили пиво из сточных вод, чтобы призвать людей к борьбе с экстремальной засухой. Об этом сообщается в материале The Guardian.

Пиво Epic OneWater Brew создала компания по переработке воды Epic Cleantec, для варки использовались сточные воды из душевых и прачечных 40-этажного многоквартирного дома в Сан-Франциско, США. Там у Epic находится оборудование для сбора и очистки жидкости. В настоящее время получившееся пиво является демонстрационным продуктом, однако планируется, что скоро оно поступит в продажу.

В материале уточняется, что с помощью такого проекта авторы намерены привлечь внимание людей к возможности повторного использования воды.

«Но каким на самом деле будет пиво из сточных вод гигантского многоквартирного дома? Чтобы выяснить это, я попробовал четыре упаковки OneWater Brew. Оно было приятным, свежим и пригодным для питья. Не было заметно, что это из душа или прачечной», — отметил автор статьи, попробовавший новое пиво.

В Epic также отметили, что с технологической точки зрения создание пива из сточных вод вообще не является проблемой. Их главная задача, заключили они, договориться с органами власти, регулирующими продажу воды.

Ранее в России захотели использовать в строительстве домов отходы. Ученые из московского НИТУ «МИСИС» и Белорусского государственного технологического университета предложили делать керамические кирпичи из твердых остатков сточных вод целлюлозно-бумажных предприятий.

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Зарина Дзагоева
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