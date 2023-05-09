Шесть человек погибли после атаки пчел-убийц после ДТП в Никарагуа

Шесть человек погибли и 17 пострадали в результате атаки пчел-убийц после ДТП в Никарагуа

Шесть человек погибли и не менее 17 пострадали в результате атаки пчел-убийц в Никарагуа после ДТП. Об этом сообщает местный телеканал TN8.

По доступным данным, в понедельник, 8 мая, автобус общественного транспорта в городе Сан-Себастьян-де-Яли в департаменте Хинотега потерял управление, перевернулся и упал в овраг, где находились пчелиные ульи. Отмечается, что это были пчеловодческие ульи, которые располагались на плантациях кофе в этой части Никарагуа.

«Пассажиры подверглись нападению этих опасных насекомых. На данный момент считается, что погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе восьмилетняя девочка», — говорится в материале телеканала. Известно, что в автобусе находились около 25 человек. По меньшей мере 17 из них были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что пенсионер из Великобритании умер от аллергической реакции после укуса пчелы во время поездки на мотоцикле на острове Пхукет в Таиланде. Супруга 69-летнего мужчины заметила признаки анафилактического шока и незамедлительно сделала мужу укол антигистаминного препарата. Несмотря на быструю реакцию женщины, состояние британца ухудшилось, и он потерял сознание.