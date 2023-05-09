Стало известно о готовности «Вагнера» к штурму последней цитадели ВСУ в Бахмуте

«РВ»: бойцы ЧВК «Вагнер» пошли на штурм последней цитадели ВСУ в Бахмуте

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» подтянули резервы и пошли на штурм последней цитадели Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры Русской весны» со ссылкой на украинских военных аналитиков.

Отмечается, что вдоль участка улицы Медведева на севере серой зоны Артемовска продолжаются ожесточенные стрелковые бои.

Российские силы перебрасывают дополнительные штурмовые группы вдоль улиц Черняховского, Толбухина и Ирины Левченко. Их натиск пытается сдержать артиллерия ВСУ.

Также бойцы ЧВК «Вагнер» ведут штурм вдоль участков улиц Обороны, Леваневского и переулка Зои Космодемьянской. Кроме того, штурмовики атакуют со стороны медицинского колледжа. ВСУ пытаются контратаковать в районе Ивановского.

Ранее «Военное обозрение» со ссылкой на украинских военных писало, что к утру понедельника, 8 мая, гарнизон ВСУ в Артемовске оказался прижат к Северному пруду.

