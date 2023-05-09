В США раскрыли план отчаявшегося Зеленского в конфликте с Россией

Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский намерен втянуть США в военный конфликт с Россией

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала раскрыл план президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией. По его мнению, украинский лидер намерен втянуть США в это противостояние.

Полковник отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми более 300 тысяч человек и понесли невосполнимые потери.

«Поэтому на данный момент у нас есть окончательно отчаявшийся режим в Киеве, который будет делать все что угодно, чтобы вовлечь Соединенные Штаты в войну на своей стороне», — заявил Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона заявил, что украинцы могут восстать против президента страны Владимира Зеленского из-за того, что он нарушил предвыборные обещания. По словам американского офицера, украинский лидер победил на выборах, потому что обещал закончить конфликт.

