Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:37, 9 мая 2023Мир

В США раскрыли план отчаявшегося Зеленского в конфликте с Россией

Полковник Макгрегор заявил, что Зеленский намерен втянуть США в военный конфликт с Россией
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала раскрыл план президента Украины Владимира Зеленского в конфликте с Россией. По его мнению, украинский лидер намерен втянуть США в это противостояние.

Полковник отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми более 300 тысяч человек и понесли невосполнимые потери.

«Поэтому на данный момент у нас есть окончательно отчаявшийся режим в Киеве, который будет делать все что угодно, чтобы вовлечь Соединенные Штаты в войну на своей стороне», — заявил Макгрегор.

Экс-советник главы Пентагона заявил, что украинцы могут восстать против президента страны Владимира Зеленского из-за того, что он нарушил предвыборные обещания. По словам американского офицера, украинский лидер победил на выборах, потому что обещал закончить конфликт.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Рогов объяснил причину отсутствия тяжелой техники на Параде Победы
В США оценили объем военной помощи Украине
Немецкий оборонный концерн захотел производить оружие на Украине
Евросоюз обвинили в попытках положить конец исторической дружбе России и Сербии
Стало известно о резком росте товарооборота между Россией и Китаем
Россиянин пропустит матч плей-офф НХЛ из-за нанесенной одноклубником травмы
Трамп возмутился вердиктом суда по делу о попытке изнасиловании журналистки
В США раскрыли план отчаявшегося Зеленского в конфликте с Россией
В «Колорадо» высказались о будущем Ничушкина после «инцидента с алкоголем»
Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования писательницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.