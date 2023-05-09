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07:07, 9 мая 2023Бывший СССР

В Киеве возмутились «пощечиной предкам» украинского посла в Германии

Мельник назвал пощечиной предкам отказ Макеева возложить цветы к советским мемориалам

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Посол Украины в Германии Алексей Макеев оскорбил память предков, отказавшись возложить цветы к советским мемориалам в Берлине. Об этом в интервью RND заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник.

По его мнению, для киевского дипломата в ФРГ было непростительной ошибкой отказаться от традиционной с 2015 года церемонии возложения венков к мемориалу в Тиргартене 8 мая.

«Это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — возмутился Мельник.

Он отметил, что после его семилетней работы «потом и кровью» в Берлине его «наследие топчут ногами». «Макеев бросил мне перчатку в лицо», — заключил замглавы украинского МИД.

В понедельник, 8 мая, Высший административный суд Берлина отменил разрешение демонстрировать российские флаги и символы на мероприятиях 8 и 9 мая.

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Марина Совина
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