В ДНР сообщили об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило об обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) семью снарядами.

Уточняется, что украинские военные атаковали Кировский район города, выпустив три снаряда калибра 155 миллиметров, а также Петровский район, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров. Данные о пострадавших или повреждениях не приводятся.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в Грайворонском городском округе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.