Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:00, 9 мая 2023Россия

Губернатор приграничного российского региона сообщил о сработавшей системе ПВО

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Грайворонском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Ранее под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. По словам Гладкова, в результате случившегося никто не пострадал, но два частных домовладения загорелись.

Также стало известно, что снаряд ВСУ упал между двумя многоквартирными жилыми домами в городе Шебекино. У обоих домов были повреждены окна и фасады.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Российские войска нанесли удар по резервам ВСУ и складам боеприпасов
Мужчина выстрелил в мать в московской квартире
В России рассказали о преимуществах аэростатов в бою
США выделили Украине новый пакет военной помощи
Стало известно о получении гражданства Грузии российским игроком «Локомотива»
Зеленский призвал ЕС снять ограничения на экспорт украинской агропродукции
Многодетная Костенко опубликовала видео из кабинета пластического хирурга
Губернатор приграничного российского региона сообщил о сработавшей системе ПВО
Перечислены упражнения для больных суставов
Пугачева показала свои архивные фотографии с ветеранами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.