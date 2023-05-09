Губернатор приграничного российского региона сообщил о сработавшей системе ПВО

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о сработавшей системе ПВО

В Грайворонском городском округе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы.

Ранее под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало село Сподарюшино Грайворонского городского округа. По словам Гладкова, в результате случившегося никто не пострадал, но два частных домовладения загорелись.

Также стало известно, что снаряд ВСУ упал между двумя многоквартирными жилыми домами в городе Шебекино. У обоих домов были повреждены окна и фасады.