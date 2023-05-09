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01:42, 9 мая 2023Россия

Украинский снаряд упал между двумя домами в Белгородской области

Белгородский губернатор Гладков: украинский снаряд упал между двумя домами в Шебекино

Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о падении снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) между двумя многоквартирными жилыми домами в городе Шебекино. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, при обстреле никто не пострадал, но у обоих домов были повреждены окна и фасады, «посечены» также шесть автомобилей.

Гладков подчеркнул, что на месте работают оперативные и аварийные службы, проходит поквартирный обход.

Ранее 8 мая стало известно о массированном обстреле города Шебекино со стороны ВСУ. В результате пять человек пострадали, двое от госпитализации отказались, троих доставили в районную ЦРБ, уточнил Гладков.

7 мая под атаку со стороны Украины попало село Муром Шебекинского городского округа, была ранена женщина.

Марина Совина
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