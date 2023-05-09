Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:09, 9 мая 2023Россия

Глава приграничного региона сообщил об обстреле села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Село Сподарюшино Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы приграничного региона, при обстреле никто не пострадал, но два частных домовладения загорелись.

Гладков подчеркнул, что в домах никого не было, поскольку жители переехали в безопасное место.

Ранее 9 мая стало известно, что снаряд ВСУ упал между двумя многоквартирными жилыми домами в городе Шебекино. У обоих домов были повреждены окна и фасады.

8 мая Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. Последствия инцидента на земле уточняли оперативные службы. Также в этот день попал под обстрел ВСУ хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Российскому послу помешали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве
На Украине раскритиковали работу посла в Берлине
Опубликована карта праздничных салютов в честь Дня Победы в Москве
Глава приграничного региона сообщил об обстреле села со стороны Украины
Бывшего премьер-министра Пакистана задержали
В Киеве призвали не сравнивать контрнаступление ВСУ с битвой за Средиземье
Американский боец захотел подраться с Махачевым
Шольц захотел отменить единогласие при принятии решений в ЕС
Пережившая войну москвичка навала главное качество людей
Над Белгородской областью сбили украинскую ракету «Точка-У»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.