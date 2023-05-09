Глава приграничного региона сообщил об обстреле села со стороны Украины

Белгородский губернатор Гладков: под обстрел ВСУ попало село Сподарюшино

Село Сподарюшино Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам главы приграничного региона, при обстреле никто не пострадал, но два частных домовладения загорелись.

Гладков подчеркнул, что в домах никого не было, поскольку жители переехали в безопасное место.

Ранее 9 мая стало известно, что снаряд ВСУ упал между двумя многоквартирными жилыми домами в городе Шебекино. У обоих домов были повреждены окна и фасады.

8 мая Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. Последствия инцидента на земле уточняли оперативные службы. Также в этот день попал под обстрел ВСУ хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородской области.