Глава приграничного региона сообщил об обстреле села со стороны Украины
Село Сподарюшино Грайворонского городского округа попало под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам главы приграничного региона, при обстреле никто не пострадал, но два частных домовладения загорелись.
Гладков подчеркнул, что в домах никого не было, поскольку жители переехали в безопасное место.
Ранее 9 мая стало известно, что снаряд ВСУ упал между двумя многоквартирными жилыми домами в городе Шебекино. У обоих домов были повреждены окна и фасады.
8 мая Гладков сообщил, что в Валуйском городском округе Белгородской области система противовоздушной обороны сбила беспилотник самолетного типа. Последствия инцидента на земле уточняли оперативные службы. Также в этот день попал под обстрел ВСУ хутор Леоновка в Валуйском городском округе Белгородской области.