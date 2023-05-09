Мать пострадавшей на детской площадке девочки рассказала о предстоящей операции на ногу

Мать пострадавшей на детской площадке в Санкт-Петербурге девочки в беседе с «Известиями» рассказала, что ребенку предстоит операция на ноге.

«Дочка была на самом верху этой конструкции — паутинки, и она упала на левую ножку. Левая ножка сломалась. Лодыжка, 2,5 мм перелом. Завтра будем делать КТ. Врач сказал, что, если будет 3 мм, надо будет делать операцию. Дочку госпитализировали», — сообщила женщина.

Она отметила, что в момент обрушения конструкции сразу прибежала на крик дочери, так как находилась неподалеку. Женщина уточнила, что на паутинке был также ее сын, который получил ушиб.

8 мая в Санкт-Петербурге на детской площадке на территории Московского парка Победы обрушилась игровая конструкция в виде канатной паутины. Отмечается, что двое детей — мальчик 9 лет и девочка 11 лет — получили травмы.