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04:56, 9 мая 2023Россия

Мать пострадавшей на детской площадке девочки рассказала о предстоящей операции

Мать пострадавшей на детской площадке девочки рассказала о предстоящей операции на ногу

Кадр из видео: IZ.RU

Мать пострадавшей на детской площадке в Санкт-Петербурге девочки в беседе с «Известиями» рассказала, что ребенку предстоит операция на ноге.

«Дочка была на самом верху этой конструкции — паутинки, и она упала на левую ножку. Левая ножка сломалась. Лодыжка, 2,5 мм перелом. Завтра будем делать КТ. Врач сказал, что, если будет 3 мм, надо будет делать операцию. Дочку госпитализировали», — сообщила женщина.

Она отметила, что в момент обрушения конструкции сразу прибежала на крик дочери, так как находилась неподалеку. Женщина уточнила, что на паутинке был также ее сын, который получил ушиб.

8 мая в Санкт-Петербурге на детской площадке на территории Московского парка Победы обрушилась игровая конструкция в виде канатной паутины. Отмечается, что двое детей — мальчик 9 лет и девочка 11 лет — получили травмы.

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Юлия Мискевич
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Мать пострадавшей на детской площадке девочки рассказала о предстоящей операции
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