В российском городе при обрушении игровой площадки пострадали дети

В Санкт-Петербурге при обрушении игровой площадки пострадали двое детей

В Санкт-Петербурге на детской площадке на территории Московского парка Победы обрушилась игровая конструкция в виде канатной паутины. Об этом 8 мая сообщили в городском комитете здравоохранения, передают «Известия».

Отмечается, что двое детей — мальчик 9 лет и девочка 11 лет — получили травмы. Они были доставлены в Детскую клиническую больницу №5 им. Филатова. Оба в состоянии средней степени тяжести. После медицинского осмотра мальчика отпустили домой, а девочку госпитализировали, уточняет издание.

На месте проишествия работали сотрудники прокуратуры и правоохранительных органов. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Москве пони напал на семилетнего мальчика, нанеся ему несколько ударов копытами. После встречи с животным ребенка госпитализировали в больницу с переломами.