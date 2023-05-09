В России заявили о тенденции к ухудшению отношений с Японией

Посольство России в Японии: в отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений

В отношениях Москвы и Токио нет положительных изменений. Наоборот, есть тенденция к их дальнейшему ухудшению, заявил замглавы дипмиссии России в Японии, временный поверенный в делах Геннадий Овечко в интервью РИА Новости.

«Японская сторона под надуманными и необоснованными предлогами ввела нелегитимные персональные рестрикции, прервала контакты по целому ряду направлений», — объяснил дипломат.

Кроме того, в азиатской стране заморозили золотовалютные резервы Центробанка, инициировали ограничение инвестиций и запрет на экспорт и импорт широкого круга товаров, добавил Овечко.

Можно сказать, что Токио открыто заявил о желании проводить политику, наносящую соседней стране ущерб. Также наблюдается тенденция к еще большему ухудшению отношений. Япония как страна-председатель G7 намерена взять на себя лидерство в группе по усилению давления на Россию, объяснил дипломат.

В апреле агентство Kyodo сообщало, что, если G7 примет решение о пересмотре санкций в отношении России и утвердит почти полное эмбарго на поставку всех товаров, Япония готова запретить продажу подержанных автомобилей. Как писали журналисты, в настоящее время в рамках ограничительных мер японские предприятия не отправляют в Россию новые машины стоимостью выше 3,6 миллиона рублей. Однако подержанные машины остаются одной из главных статей сохранившегося экспорта.

Решение об изменении санкционного режима будут обсуждать на саммите «Большой семерки», который состоится 19-21 мая в Хиросиме. В нем примут участие лидеры Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, США и Японии, а также Евросоюза.