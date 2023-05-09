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14:43, 9 мая 2023Россия

Женщина и ребенок погибли при обрушении дерева в российском парке

В Саратове женщина и ребенок погибли при обрушении дерева в парке

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В парке Саратова женщина и ребенок погибли при обрушении дерева. Об этом сообщает информационное агентство «Регион 64».

Несчастный случай произошел в российском городе 9 мая. В результате происшествия еще двое несовершеннолетних и одна женщина пострадали и были госпитализированы. Обстоятельства случившегося устанавливаются спасателями.

В июне прошлого года житель Москвы пострадал при падении дуба на улице города. Дерево весом несколько тонн обрушилось на россиянина и проломило ему голову. Сухой дуб высотой около десяти метров упал на 27-летнего горожанина, который ожидал под деревом своих друзей.

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Зарина Дзагоева
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