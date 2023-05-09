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13:29, 9 мая 2023Бывший СССР

На Украине раскритиковали работу посла в Берлине

Бывший посол Украины в ФРГ Мельник раскритиковал работу нынешнего посла Макеева

Фото: Michael Sohn / AP

Посла Украины в Германии Алексея Макеева раскритиковали за провал мемориальной работы. Об этом сообщает ТАСС.

Заместитель министра иностранных дел Украины, бывший посол Киева в Берлине Андрей Мельник считает, что его преемник «разрушает все, что было создано».

В качестве примера Мельник привел отказ от традиционного возложения венков на мемориале в Тиргартене на 8 мая и счел его «непростительной ошибкой». Также Мельник считает, что Макеев отказался от идеи добиваться установки в Берлине памятника украинцам, ставшим жертвами национал-социалистов. «Это удар в лицо наших предков», — полагает замглавы МИД Украины.

Ранее сообщалось, что украинские дипломаты не станут возлагать 8 и 9 мая цветы к советским мемориалам в Берлине. Вместо этого посол Макеев вместе с правящим бургомистром Берлина Каем Вегнером запланировал посещение германского мемориала «Нойе вахе», после чего посол отправится в историческое здание рейхстага.

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Алевтина Запольская
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