Представители творческих профессий выступили против искусственного интеллекта

«Ъ»: представители творческих профессий выступили против крупного влияния ИИ на их работу

Работники разных отраслей все чаще высказывают опасения, что их место уже в ближайшем будущем займет искусственный интеллект. В особенности это касается представителей творческих профессий, они не хотят делиться славой и деньгами с ИИ, пишет «Коммерсантъ».

Так, совет директоров Writers Guild of America (Американской гильдии сценаристов) принял решение о начале бессрочной забастовки. Сотрудники гильдии отметили, что не допустят того, чтобы искусственный интеллект начал за них писать сценарии.

Член комитета по переговорам WGA Джон Огаст объяснил, что профсоюз требует недопущения обработки литературных материалов ИИ. Речь идет о написании или редактировании сценариев, набросков и даже отдельных сцен с использованием чат-ботов.

В свою очередь, кинопродюсеры выразили свою заинтересованность в использовании ИИ для производства новой продукции. Это говорит о том, что представители киностудий прекрасно знают о возможностях искусственного интеллекта и намерены их использовать, что бы ни говорили сценаристы, говорится в статье.

«ИИ — катализатор. Открывается целый мир новых возможностей для наших команд, которые смогут делать свое дело быстрее и лучше», — поделился мнением руководитель стримингового бизнеса Paramount Том Райан.

Однако появление чат-ботов заставило беспокоиться не только голливудских сценаристов. Как заявила президент Американского института писателей и художников Ребекка Мэттер, о своем будущем задумались буквально все представители творческих профессий. Например, копирайтеры или авторы текстов для блогов.

Искусственный интеллект заставил начать волноваться и актеров озвучки. Они опасаются, что технологии будут использоваться киностудиями для воспроизведения их голосов. Студии могут заменить ИИ и актеров в кадре.

О своей судьбе также беспокоятся юристы. Их главная задача — выстроить текст выступления в суде на базе большого объема информации. Чат-бот как раз этим и занимается: он анализирует большие объемы данных и генерирует собственный текст. А это в десятки и в сотни раз быстрее человека.

Ранее руководитель американской компании Apple Тим Кук высказался на тему новых технологий и искусственного интеллекта. По его мнению, потенциал ИИ очень интересен. При этом предприниматель отметил, что с такими технологиями есть ряд проблем, которые необходимо решить. Кук подчеркнул, что использование искусственного интеллекта должно быть очень обдуманным и разумным.

