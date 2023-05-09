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07:14, 9 мая 2023Интернет и СМИ

В Британии захотели отправить Украине ракеты большой дальности

Washington Post: Великобритания готовится к отправке Украине ракет большой дальности

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Великобритания, по всей видимости, захотела отправить Украине ракет большой дальности. Об этом пишет американская газета Washington Post со ссылкой на документ, размещенный Международным фондом поддержки Украины.

«В уведомлении о закупках, размещенном Международным фондом поддержки Украины 2 мая..., Минобороны Соединенного Королевства попросило "выразить заинтересованность" в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 километров», — сказано в статье.

Как отметили журналисты, британский чиновник сообщил, что окончательного решения принято не было. При этом он отказался подтвердить изданию тип, сроки или количество рассматриваемого вооружения. Как уточняет сама газета, запрошенные характеристики близко соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow.

Кроме того, журналисты со ссылкой на просочившиеся в сеть документы Пентагона уточнили, что ранее разведка США подтвердила планы Британии направить Киеву несколько ракет Storm Shadow.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли 9 мая посетит Вашингтон и проведет встречу с членами Конгресса и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Центральной темой визита будет оказание помощи Киеву.

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Марина Совина
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