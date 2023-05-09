Глава МИД Британии посетит США для обсуждения помощи Украине

Глава МИД Британии Клеверли посетит США для обсуждения оказания помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во вторник, 9 мая, посетит Вашингтон и проведет встречу с членами Конгресса и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Отмечается, что центральной темой визита будет оказание помощи Киеву. «Джеймс Клеверли подчеркнет важность того, чтобы на победу Украины продолжал работать сплоченный международный фронт», — говорится в заявлении.

Стороны также обсудят вопросы экономического сотрудничества между Соединенными Штатами и Британией.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выделили 40 миллионов евро на программу Всемирного банка по поддержке фермеров из Украины. «Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность», — заявила министр внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер.