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03:15, 9 мая 2023Мир

Глава МИД Британии посетит США для обсуждения помощи Украине

Глава МИД Британии Клеверли посетит США для обсуждения оказания помощи Украине
Джеймс Клеверли

Джеймс Клеверли. Фото: UK Parliament / Roger Harris / Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли во вторник, 9 мая, посетит Вашингтон и проведет встречу с членами Конгресса и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Отмечается, что центральной темой визита будет оказание помощи Киеву. «Джеймс Клеверли подчеркнет важность того, чтобы на победу Украины продолжал работать сплоченный международный фронт», — говорится в заявлении.

Стороны также обсудят вопросы экономического сотрудничества между Соединенными Штатами и Британией.

Ранее сообщалось, что Нидерланды выделили 40 миллионов евро на программу Всемирного банка по поддержке фермеров из Украины. «Это обеспечит украинским фермерам доступ к финансам, а также большую продовольственную безопасность», — заявила министр внешней торговли Нидерландов Лише Шрайнемахер.

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Марина Совина
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