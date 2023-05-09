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22:26, 9 мая 2023Силовые структуры

В ДНР пройдет суд над обвиняемыми в убийстве мирных жителей украинскими военными

В ДНР будут судить украинских военных, обвиняемых в убийстве мирных жителей в Мариуполе

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Донецкой народной республике (ДНР) пройдет суд над двумя украинскими военными, обвиняемыми в убийстве мирных жителей в Мариуполе. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Отмечается, что военнослужащие Иван Бочкарев и Дмитрий Канупер обвиняются в совершении преступлений по части 1 статьи 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением»), а также по пунктам «а», «ж», «л» части 2 статьи 105, части 3 статьи 30 («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти»).

Следствие установило, что украинские военнослужащие, находясь на позиции в Мариуполе, расстреляли автомобиль с двумя невооруженными лицами, они скончались на месте. Также сообщается, что фигуранты открыли огонь на улице по двоим гражданским, которые не представляли для них опасности, один скончался на месте, второму удалось спрятаться.

«Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявили в Следственном комитете.

В апреле сообщалось, что суд в Ростове-на-Дону рассмотрит крупнейшее по числу участников уголовное дело об организации Украиной террористического подполья на новых территориях России для совершения актов международного терроризма.

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Марина Совина
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