«Ъ»: участников украинского террористического подполья в Мелитополе отдали под суд

Cуд в Ростове-на-Дону рассмотрит крупнейшее по числу участников уголовное дело об организации Украиной террористического подполья на новых территориях России для совершения актов международного терроризма. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, пятерых жителей Мелитополя (столица Запорожской области России) — контрактника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Горлова, военнослужащих теробороны Владимира Зуева, Андрея Голубева и Александра Жукова, а также уволенного из ВСУ в отставку Юрия Петрова — отдали под суд по уголовному делу об участии в террористическом сообществе и приготовлении к акту международного терроризма.

По версии ФСБ, фигуранты состояли в «Союзе участников АТО Мелитополя» во главе с Владимиром Минко. Согласно материалам дела, в 2022 году организация планировала взрывы в расположениях российских войск и местах раздачи гуманитарной помощи нуждающимся гражданам.

Российские военные и сотрудники ФСБ предотвратили теракт. 6 апреля 2022 года в гаражном боксе Горлова был обнаружен автомобиль, заряженный взрывчаткой. В тот же день оперативники нашли тайники с оружием, боеприпасами и гранатами. Сам Горлов был задержан 20 апреля 2022 года сотрудниками УФСБ России по Крыму.

Следствие считает, что Горлов изготовил бомбу и разместил ее в машине, а также занимался поиском других средств совершения преступления, оборудовал тайники и переносил в них оружие и боеприпасы. Отставник Петров хранил у себя в гараже целый арсенал оружия и боеприпасов и также занимался тайниками. Зуев, совмещавший службу в теробороне ВСУ с работой у юрлица, обслуживающего городские камеры видеонаблюдения, обвиняется в том, что помогал отслеживать передвижения российских военных и передавал эти сведения товарищам. Голубев, по версии следствия, собирал информацию о местах и времени выдачи гуманитарной помощи и искал соучастников. Жуков, полагают следователи, искал сведения о местах дислокации российских военных и оружия.

Фигурантов направили из Мелитополя в Крым, где их арестовал Крымский суд Симферополя, а позже отправили в московский СИЗО «Лефортово». Процесс над ними начнется в Южном окружном военном суде начнется в конце апреля.

Ранее в ФСБ России сообщили, что Павла Запорожца, обвиняемого в подготовке теракта в Херсоне на 9 мая 2022 года, завербовало главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Запорожца судят по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 («Покушение на акт международного терроризма») УК РФ — на момент подготовки преступления референдум в Херсонской области еще не проходил. Свою вину мужчина признал.