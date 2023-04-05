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18:54, 5 апреля 2023Силовые структуры

Обвиняемого в подготовке теракта в Херсоне завербовала военная разведка Украины

Обвиняемого в подготовке теракта в Херсоне на 9 мая завербовало ГУР Минобороны Украины
СюжетМинобороны:

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Павла Запорожца, обвиняемого в подготовке теракта в Херсоне на 9 мая 2022 года, завербовало главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом в среду, 5 апреля, заявил свидетель по уголовному делу старший оперуполномоченный по угрозыску УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю Андрей Краснов, пишет РИА Новости.

По его словам, в 2022 году стало известно о подготовке Запорожцем взрыва на акции «Бессмертный полк». Во время оперативных мероприятий правоохранители установили, что мужчину посредством мессенджера «Сигнал» завербовал кадровый сотрудник ГУР Минобороны Украины Гурко — в его задачи входил поиск людей, склонных к совершению актов международного терроризма.

По версии следствия, обвиняемый, являющийся ветераном украинской АТО, заготовил взрывные устройства и собирался применить их против участников шествия, однако был задержан.

Запорожца судят по части 3 статьи 30, части 1 статьи 361 («Покушение на акт международного терроризма») УК РФ — на момент подготовки преступления референдум в Херсонской области еще не проходил. Свою вину мужчина признал.

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Илона Палей
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