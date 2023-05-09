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14:12, 11 мая 2023Моя страна

Трамвай-кафе с мультфильмами запустили во Владикавказе

Во Владикавказе запустили трамвай-кафе с мультфильмами на осетинском языке

Фото: Пресс-служба мэрии Владикавказа

Во Владикавказе запустили трамвай-кафе для детей, в котором транслируются мультфильмы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу Северной Осетии Сергея Меняйло.

Ретротрамвай, украшенный изображениями героев отечественных мультфильмов, начал курсировать по одному из обычных маршрутов города. В вагоне пассажиры могут приобрести прохладительные напитки и посмотреть мультфильмы, часть из которых переведена на осетинский язык.

«Детский трамвай-кафе вышел в свой первый рейс! Идея детского кафе в ретротрамвае у нас зрела давно, и вот мы ее реализовали», — заявил Меняйло. Он также отметил, что с реализацией идеи властям помогали местные молодые предприниматели.

Как отмечается, трамвай-кафе был создан на базе модели чешского Tatra Т4D 1980-х годов. Вагоны модернизировали и оснастили новым оборудованием.

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Варвара Кошечкина
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