Трамп возмутился вердиктом суда по делу о попытке изнасиловании журналистки

Трамп назвал охотой на ведьм вердикт по делу о попытке изнасиловании журналистки Кэрролл

Бывший президент США Дональд Трамп возмутился решением американского суда по делу о попытке изнасиловании журналистки и писательницы Джин Кэрролл и назвал его позорным. Его заявление опубликовано в социальной сети Truth Social.

«Вердикт является позором — продолжение величайшей охоты на ведьм за все время», — подчеркнул экс-глава Белого дома.

Ранее стало известно, что суд в США признал Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл.

Присяжные пришли к выводу, что политик домогался ее весной 1996 года, однако не совершил изнасилования, в котором его обвиняли первоначально. Трампу присудили выплату компенсации в размере двух миллионов долларов, а также три миллиона долларов за клевету в отношении истицы и за ущерб ее репутации.

