Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:52, 9 мая 2023Мир

Трамп возмутился вердиктом суда по делу о попытке изнасиловании журналистки

Трамп назвал охотой на ведьм вердикт по делу о попытке изнасиловании журналистки Кэрролл
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп возмутился решением американского суда по делу о попытке изнасиловании журналистки и писательницы Джин Кэрролл и назвал его позорным. Его заявление опубликовано в социальной сети Truth Social.

«Вердикт является позором — продолжение величайшей охоты на ведьм за все время», — подчеркнул экс-глава Белого дома.

Ранее стало известно, что суд в США признал Дональда Трампа виновным по делу о попытке изнасилования журналистки и писательницы Джин Кэрролл.

Присяжные пришли к выводу, что политик домогался ее весной 1996 года, однако не совершил изнасилования, в котором его обвиняли первоначально. Трампу присудили выплату компенсации в размере двух миллионов долларов, а также три миллиона долларов за клевету в отношении истицы и за ущерб ее репутации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Рогов объяснил причину отсутствия тяжелой техники на Параде Победы
В США оценили объем военной помощи Украине
Немецкий оборонный концерн захотел производить оружие на Украине
Евросоюз обвинили в попытках положить конец исторической дружбе России и Сербии
Стало известно о резком росте товарооборота между Россией и Китаем
Россиянин пропустит матч плей-офф НХЛ из-за нанесенной одноклубником травмы
Трамп возмутился вердиктом суда по делу о попытке изнасиловании журналистки
В США раскрыли план отчаявшегося Зеленского в конфликте с Россией
В «Колорадо» высказались о будущем Ничушкина после «инцидента с алкоголем»
Трампа признали виновным по делу о попытке изнасилования писательницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.