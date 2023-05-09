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19:41, 9 мая 2023Бывший СССР

В Белоруссии обвинили Запад в ведении войны за свои интересы руками украинцев

Глава МО Белоруссии Хренин обвинил Запад в ведении войны за свои интересы руками украинцев
Виктор Хренин

Виктор Хренин. Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Страны Запада используют украинский народ для достижения собственных геополитических целей. С таким заявлением во вторник, 9 мая, во время торжественной церемонии по случаю Дня Победы, выступил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, его цитирует ТАСС.

Глава оборонного ведомства заявил, что в настоящий момент на международной арене разворачивается масштабная прокси-война, в ходе которой «Запад руками украинцев воюет за свои интересы». По мнению главы Минобороны, в текущем противостоянии Запад борется за «возможность и дальше устанавливать в мире свой порядок».

Ранее министр обороны Белоруссии обвинил США в попытках извлечь выгоду из кризисов.

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Варвара Кошечкина
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