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10:34, 28 апреля 2023Бывший СССР

Глава Минобороны Белоруссии заявил о попытках США извлечь выгоду из кризисов

Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил, что США пытаются извлечь выгоду из кризисов
СюжетМинобороны:

Фото: Christophe Ena / Reuters

США пытаются сохранить уходящую в прошлое однополярную модель мира, в этом Вашингтону мешают государственные границы, цивилизационная и религиозная идентичность. Об этом в ходе Совещания министров обороны членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели заявил глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин. Его слова передает «Интерфакс».

«Отчетливо проявилась американская линия, направленная на извлечение односторонних выгод из любого кризиса в мире», — сказал Хренин, указав на существующую тенденцию создания блоковой архитектуры безопасности.

Однако для исключения военного столкновения США создают «серые зоны» нестабильности вокруг государства-жертвы и ведут против него прокси-войны, рассказал глава белорусского Минобороны.

Ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, оценивая сопротивление ряда стран переходу мира к многополярности, заявил, что их усилия и желание не смогут этому помешать. По его словам, все прекрасно понимают, что данный процесс начался и его уже нельзя остановить.

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Алевтина Запольская
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