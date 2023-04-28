Глава Минобороны Белоруссии заявил о попытках США извлечь выгоду из кризисов

Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил, что США пытаются извлечь выгоду из кризисов

США пытаются сохранить уходящую в прошлое однополярную модель мира, в этом Вашингтону мешают государственные границы, цивилизационная и религиозная идентичность. Об этом в ходе Совещания министров обороны членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Нью-Дели заявил глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин. Его слова передает «Интерфакс».

«Отчетливо проявилась американская линия, направленная на извлечение односторонних выгод из любого кризиса в мире», — сказал Хренин, указав на существующую тенденцию создания блоковой архитектуры безопасности.

Однако для исключения военного столкновения США создают «серые зоны» нестабильности вокруг государства-жертвы и ведут против него прокси-войны, рассказал глава белорусского Минобороны.

Ранее постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, оценивая сопротивление ряда стран переходу мира к многополярности, заявил, что их усилия и желание не смогут этому помешать. По его словам, все прекрасно понимают, что данный процесс начался и его уже нельзя остановить.