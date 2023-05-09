Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:37, 9 мая 2023Мир

Посол России в ФРГ прокомментировал запрет на демонстрацию символов Дня Победы

«Известия»: посол РФ в Германии Нечаев оценил запрет на демонстрацию символов Дня Победы

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал «не очень дальновидным жестом» запрет властей на демонстрацию символов, связанных с Днем Победы. Данное решение он оценил в беседе с «Известиями».

«Это на мой взгляд не очень дальновидный жест, потому что это все символы нашей победы, символы нашей совместной истории. Это не только символы русского народа, это символы многонационального советского народа, который одержал победу над нацизмом», — прокомментировал запрет дипломат.

Он добавил, что мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, проведут достойно и «соответствующе исторической традиции».

Отмечается, что памятная церемония возложения венков и цветов к мемориалам павшим советским воинам в день 78-летия Победы состоялась в Трептов-парке и Тиргартене в Берлине.

Ранее стало известно, что толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь российскому послу в Польше Сергею Андрееву.

8 мая посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что США провоцируют новый всплеск русофобии накануне 9 Мая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Число погибших из-за пожаров в Курганской области выросло до 19 человек
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 10 беспилотников
Шесть человек погибли после атаки пчел-убийц после ДТП в Никарагуа
Огромная очередь за бесплатной гречкой в центре Москвы попала на видео
Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ
Нижегородский губернатор навестил Прилепина в больнице
Российские войска пресекли выдвижение резервов ВСУ в районы боевых действий
Российские военные уничтожили 465 военных ВСУ и наемников на одном направлении
Женщина и ребенок погибли при обрушении дерева в российском парке
Зеленский встретился с главой Еврокомиссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.