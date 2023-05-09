Посол России в ФРГ прокомментировал запрет на демонстрацию символов Дня Победы

«Известия»: посол РФ в Германии Нечаев оценил запрет на демонстрацию символов Дня Победы

Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал «не очень дальновидным жестом» запрет властей на демонстрацию символов, связанных с Днем Победы. Данное решение он оценил в беседе с «Известиями».

«Это на мой взгляд не очень дальновидный жест, потому что это все символы нашей победы, символы нашей совместной истории. Это не только символы русского народа, это символы многонационального советского народа, который одержал победу над нацизмом», — прокомментировал запрет дипломат.

Он добавил, что мероприятие, приуроченное ко Дню Победы, проведут достойно и «соответствующе исторической традиции».

Отмечается, что памятная церемония возложения венков и цветов к мемориалам павшим советским воинам в день 78-летия Победы состоялась в Трептов-парке и Тиргартене в Берлине.

Ранее стало известно, что толпа протестующих на мемориальном кладбище в Варшаве преградила путь российскому послу в Польше Сергею Андрееву.

8 мая посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов сообщил, что США провоцируют новый всплеск русофобии накануне 9 Мая.