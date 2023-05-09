На Украине мужчина зарезал дочь из-за ревности к жене

В Киевской области мужчина зарезал дочь из-за ревности к жене, которая уехала за границу

В Киевской области задержали мужчину, который решил зарезать себя и дочь из-за ревности к жене, уехавшей за границу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на полицию.

«Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на кухне бездыханное тело 16-летней девочки и раненого хозяина дома, почувствовали резкий запах газа», — говорится в сообщении.

Мужчина практически не дышал, но спасателям удалось привести его в чувства. После этого сотрудники полиции обследовали дом и обнаружили 12-летнего мальчика, который скрывался в подвальном помещении. Инцидент произошел в частном доме.

Позже выяснилось, что после телефонного разговора с женой, которая на данный момент находится за границей, мужчина предпринял попытку покончить с собой и убить детей. При этом хозяин дома находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дочь пыталась предотвратить беду, но отец начал избивать ее, а позже нанес несколько ножевых ранений. Также стало известно, что вечером перед произошедшим мужчина отмечал день рождения соседа и рассказал ему, что «жена бросила семью и уехала за границу к любовнику».

В феврале уроженца Украины приговорили к десяти годам колонии особого режима с ограничением свободы на год за попытку изнасиловать и убить россиянку в 2011 году.

Как выяснилось, мужчина, проживавший в Курске, попытался изнасиловать проходившую мимо него незнакомую девушку. Фигурант напал на потерпевшую и нанес ей множество ударов. Когда девушка потеряла сознание, он скрылся с места преступления, решив, что она умерла.