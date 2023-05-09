Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:50, 9 мая 2023Бывший СССР

На Украине мужчина зарезал дочь из-за ревности к жене

В Киевской области мужчина зарезал дочь из-за ревности к жене, которая уехала за границу

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

В Киевской области задержали мужчину, который решил зарезать себя и дочь из-за ревности к жене, уехавшей за границу. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на полицию.

«Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на кухне бездыханное тело 16-летней девочки и раненого хозяина дома, почувствовали резкий запах газа», — говорится в сообщении.

Мужчина практически не дышал, но спасателям удалось привести его в чувства. После этого сотрудники полиции обследовали дом и обнаружили 12-летнего мальчика, который скрывался в подвальном помещении. Инцидент произошел в частном доме.

Позже выяснилось, что после телефонного разговора с женой, которая на данный момент находится за границей, мужчина предпринял попытку покончить с собой и убить детей. При этом хозяин дома находился в состоянии алкогольного опьянения.

Дочь пыталась предотвратить беду, но отец начал избивать ее, а позже нанес несколько ножевых ранений. Также стало известно, что вечером перед произошедшим мужчина отмечал день рождения соседа и рассказал ему, что «жена бросила семью и уехала за границу к любовнику».

В феврале уроженца Украины приговорили к десяти годам колонии особого режима с ограничением свободы на год за попытку изнасиловать и убить россиянку в 2011 году.

Как выяснилось, мужчина, проживавший в Курске, попытался изнасиловать проходившую мимо него незнакомую девушку. Фигурант напал на потерпевшую и нанес ей множество ударов. Когда девушка потеряла сознание, он скрылся с места преступления, решив, что она умерла.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Военкоры сообщили о возможном переносе контрнаступления ВСУ
На Украине мужчина зарезал дочь из-за ревности к жене
В Москве мужчина устроил стрельбу в квартире
Россиянам назвали допустимую дозу пива без вреда для здоровья
Россиянам посоветовали запивать шашлык водой или соком
Карлсон решил объявить войну уволившему его каналу Fox News
Глава МИД Британии посетит США для обсуждения помощи Украине
Уничтоженная техника ВСУ на «дороге смерти» под Артемовском попала на видео
Москвичи назвали работу мечты
Россиянам рассказали о нюансах льготного автокредита
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.