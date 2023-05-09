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04:39, 9 мая 2023Бывший СССР

Жена Порошенко оговорилась и обвинила Украину

Жена Порошенко оговорилась и обвинила в страданиях Киева собственную страну
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / via Globallookpress.com

Бывшая первая леди Украины, жена Петра Порошенко, Марина, оговорилась и обвинила в страданиях Киева собственную страну. Об этом свидетельствует видео ее выступления на мероприятии благотворительного фонда политика, опубликованное на Youtube-канале «Новини.LIVE».

«Украина страдает от украинского нашествия», — произнесла женщина.

К слову, подобные оговорки не раз допускал ее муж. К примеру, в 2019 году политик заявил, что должен «сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору». После этого он запнулся и поправил себя — «российскому агрессору».

В конце апреля стало известно, что Государственное бюро расследований Украины завело еще одно уголовное дело против бывшего президента страны.

В свою очередь, в Генпрокуратуре страны неоднократно заявляли, что уголовное дело в отношении Петра Порошенко будет продолжено. Отмечалось, что расследование по делу продолжается, несмотря на снижение темпов работы в этом направлении.

В отношении политика на Украине возбуждены уголовные дела о государственной измене и финансировании терроризма. В частности, его обвиняют в том, что в 2014-2015 годах он использовал свои президентские полномочия, чтобы разорвать контракты на закупку угля из ЮАР и по требованию России заключить договоры на поставки из республик Донбасса. Экс-президент свою вину отрицает, считая дело политическим заказом.

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Марина Совина
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