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08:50, 9 мая 2023Россия

Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Медведев поздравил с Днем Победы, опубликовав снимок Знамени Победы на крыше рейхстага

Фото: Дмитрий Медведев / РИА Новости

Зампред секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы. В своем Telegram-канале он опубликовал снимок, на котором запечатлено воздвижение Знамени Победы на крыше рейхстага в 1945 году.

«С Днем Победы!», — подписал Медведев культовый снимок.

Ранее российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы. Космонавты напомнили о необходимости хранить память об участниках Великой Отечественной войны. «Давайте сохранять и преумножать память об участниках того страшного времени, рассказывая об их героизме сквозь поколения!», — говорится в сообщении.

Знамя Победы было водружено над рейхстагом разведчиками 150-й стрелковой дивизии Михаилом Егоровым, Алексеем Берестом и Мелитоном Кантария. Идею водрузить красный стяг над столицей поверженной нацисткой Германии высказал Иосиф Сталин на торжественном заседании 6 ноября 1944 года. По всеобщему мнению, флаг над рейхстагом символизировал окончательное крушение нацизма.

Марина Совина
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