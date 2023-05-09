Медведев поздравил с Днем Победы, опубликовав снимок Знамени Победы на крыше рейхстага

Зампред секретаря Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы. В своем Telegram-канале он опубликовал снимок, на котором запечатлено воздвижение Знамени Победы на крыше рейхстага в 1945 году.

«С Днем Победы!», — подписал Медведев культовый снимок.

Ранее российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы. Космонавты напомнили о необходимости хранить память об участниках Великой Отечественной войны. «Давайте сохранять и преумножать память об участниках того страшного времени, рассказывая об их героизме сквозь поколения!», — говорится в сообщении.

Знамя Победы было водружено над рейхстагом разведчиками 150-й стрелковой дивизии Михаилом Егоровым, Алексеем Берестом и Мелитоном Кантария. Идею водрузить красный стяг над столицей поверженной нацисткой Германии высказал Иосиф Сталин на торжественном заседании 6 ноября 1944 года. По всеобщему мнению, флаг над рейхстагом символизировал окончательное крушение нацизма.